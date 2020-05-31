حلم التاسعة.. فيدال يستهدف رقما تاريخيا مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"لدينا 11 مباراة في الليجا بمثابة 11 نهائي"، هكذا صرح التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، حيث يأخذ المباريات الإحدى عشرة المتبقية في الدوري الإسباني على أنها أحد عشر نهائيًا، سيكون من الضروري فيها تقديم الأفضل من أجل حصد اللقب.

وتقرر استئناف الدوري الإسباني يوم 11 يونيو المقبل بعد ثلاثة أشهر من التوقف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بجميع أنحاء العالم، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن منافسه ريال مدريد قبل 11 جولة من إسدال الستار.

ويعرف أرتورو فيدال شعور الفوز بالدوري الإسباني جيدا، حيث تُوج بلقب الليجا مع برشلونة في الموسم الماضي، وكان ذلك هو لقب الدوري الثامن للاعب التشيلي، وهو الوحيد الذي حقق ذلك الإنجاز مع ثلاثة فرق مختلفة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

فيدال بدأ تلك السلسلة عام 2012 بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات مع يوفنتوس بمواسم (2011-12)، (2012-13)، (2013-14) و(2014-15)، قبل الفوز بالدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 3 مرات مواسم (2015-16)، (2016-17) و(2017-18).

واستكمل فيدال ذلك الإنجاز بحصد لقب الدوري الثامن له بعد الفوز بالليجا مع برشلونة في أول مواسمه بين أسوار "كامب نو" (2018-19)، بعد مشاركته في 33 مباراة نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف، أحدهم في شباك ريال مدريد بالمباراة التي انتهت بفوز البارسا (5-1).

لكن فيدال يريد المزيد هذا الموسم وتعزيز رقمه القياسي بحصد لقب الدوري التاسع له على التوالي، وصرح اللاعب: "سيكون حلما، لأن تحقيق رقم قياسي بهذا العدد الكبير من الألقاب أمر صعب للغاية، ما زلت أشعر أنني بحالة جيدة وسأواصل القتال والفوز بالبطولات".

وأضاف صاحب الـ33 عاما: "قلة من اللاعبين في التاريخ فعلوا ذلك وأنا فخور. أتمنى أن أفوز باللقب التاسع هنا مع برشلونة".

وإذا حقق فيدال ذلك الإنجاز، سيعادل الصربي ليوبومير فيسا، مدافع ديبورتيفو ألافيس الحالي، الذي حقق لقب الدوري 9 مرات متتالية في البرتغال وصربيا واليونان، لكن يبقى الرقم القياسي مسجلا باسم المهاجم البيلاروسي المعتزل فيتالي روديونوف (12 لقبا على التوالي).

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واثنان فقط من زملاء فيدال السابقين في يوفنتوس، هم الوحيدان اللذان يمكنهما مطابقة سجله التاريخي خلال الموسم الحالي، وهما الثنائي جيانلويجي بوفون وجورجيو كيليني اللذان حصدا ثمانية بطولات دوري متتالية مع السيدة العجوز، ويستهدفان اللقب التاسع هذا الموسم.

قائمة اللاعبين الذين حصدوا أكثر عدد ألقاب دوري على التوالي في أوروبا:

12 بطولة متتالية

البيلاروسي فيتالي روديونوف (معتزل): 12 دوري بيلاروسي مع باتي بوريسوف من موسم 2005-2006 إلى موسم 2016-2017.

9 بطولات دوري متتالية

الصربي ليوبومير فيسا: 3 دوري صربي مع بارتيزان 2008-2009، 2009-2010 و2010-2011 .. 2 دوري يوناني مع أولمبياكوس 2011-2012 و2012-2013 .. 4 دوري برتغالي مع بنفيكا 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016 و2016-2017.

8 بطولات دوري متتالية

- أرتورو فيدال: 4 دوري إيطال مع يوفنتوس 2011-2012، 2012-2013، 2013-2014 و2014-2015 .. 3 دوري ألماني مع بايرن ميونيخ 2015-2016، 2016-2017 و2017-2018 .. 1 دوري إسباني مع برشلونة 2018-2019.

- جانلويجي بوفون: 7 دوري إيطالي مع يوفنتوس منذ موسم 2011-2012 إلى 2017-2018 .. 1 دوري فرنسي مع باريس سان جيرمان 2018-2019.

- جورجيو كيليني: 8 دوري إيطالي مع يوفنتوس منذ موسم 2011-2012 إلى 2018-2019.

- أندريا بارزالي (معتزل): 8 دوري إيطالي مع يوفنتوس منذ موسم 2011-2012 إلى 2018-2019.

- كلاوديو ماركيزيو (معتزل): 7 دوري إيطالي مع يوفنتوس منذ موسم 2011-2012 إلى 2017-2018 .. 1 لقب دوري روسي مع زينيت سانت بطرسبرج 2019.