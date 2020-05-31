ميسي: كرة القدم لن تكون كما كانت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن مشاعره بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أن كرة القدم لن تكون كما كانت، وأنه محبط بعدما أودت الجائحة بحياة العديد من الضحايا.

وقال ميسي في مقابلة مع صحيفة "الباييس" اليوم الأحد: "لقد تركنا جميعًا تقريبًا في حالة من الشك حول ما سيكون عليه العالم بعد كل ما حدث".

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وأضاف: "بعيدًا عن الحجر المنزلي والوضع الذي فاجئنا، واجه الكثير من الناس وقتًا صعبًا حقًا لأن هذا الوضع أثر عليهم، كما حدث مع كل أولئك الذين فقدوا أسرهم وأصدقائهم".

واعرتف ميسي بتأثره بجائحة كورونا قائلا: "أعتقد أن هناك العديد من الأشياء السلبية في هذه الأزمة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك شيء أسوأ من فقدان الأشخاص الذين تحبهم أكثر، مما يخلق إحباطًا كبيرًا بالنسبة لي ويبدو لي أكثر الظلم على الإطلاق".

وأتم ميسي تصريحاته قائلا: "أرى أن كرة القدم لن تكون هي نفسها أبدًا، سيكون من الضروري التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، كرة القدم مثل الحياة بشكل عام، أعتقد أنها لن تكون هي نفسها أبدا".