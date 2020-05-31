وزارة الشباب تطلق مسابقة تصميم لوجو المدينة الرياضية للعاصمة الادارية الجديدة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مسابقة تصميم لوجو للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وكذلك بعض المشروعات القومية للمتخصصين وكذلك المتميزين والموهوبين فنيا في مجال الدعاية والتصميم لمرحلتي الطلائع والشباب.

وتتضمن المسابقة تصميم لوجو يعبر عن العاصمة الادارية الجديدة للمرحلة السنية من 16 الى 40 سنة، بشرط أن تكون فكرة اللوجو جديدة غير مقتبسة من اي لوجو أخر، و أن

يصاحب اللوجو إسم الكيان باللغتين العربية والإنجليزية.

وتشترط الوزارة أن يقوم المشارك بتسليم نسخة من التصميم أبيض واسود jpg، نسخة وأخرى ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكي يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة.

و يقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وارسال الاعمال على https://www.emys.gov.eg/moy/forms/?t=logo

قبل 10 يونيو المقبل في حالة الفوز يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت و تسليم الشعار بمقاسات psd "٣ سم * ٥ سم - ١٠ سم * ١٥ سم -٢٠ سم * ٣٠ سم".

وأكدت الوزارة أن قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن عليها، وسوف يحصل افضل تصميم من مرحلة الشباب على جائزة مالية قدرها 8000 ج، و افضل تصميم من مرحلة الطلائع على جائزة مالية قدرها 6000 ج.