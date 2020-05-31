موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبادربورن اليوم بالدوري الألماني

يستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره بادربورن في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ييتتلير أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا".

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبادربورن

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وبادربورن في بطولة الدوري الألماني في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً

بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبادربورن

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وستكون مباراة بوروسيا دورتموند وبادربورن منقولة بشمل حصري عبر قناة "بي إن سبورتس HD1"، وسيتولى التعليق عليها المصري علي محمد علي.

ويسعى فريق دورتموند، إلى تحقيق الفوز، حتى وإن ضعف أمل

المنافسة على لقب الدوري، خاصة بعدما تقدم بايرن ميونيخ بفارق 10 نقاط، بعد فوزه أمس، على فورتونا دوسلدورف، بخماسية دون رد، إلا أن أسود الفيستيفال يأملون في الحفاظ على المركز الثاني.

بينما يتذيل فريق بادربورن، ترتيب البوندسليجا في المركز الـ18، برصيد 19 نقطة فقط، ويحتاج الفريق إلى معجزة للبقاء في الدوري، وعليه الفوز بكل مبارياته المتبقية على أمل أن يحجز له مكانا في الدوري الألماني الموسم المقبل.