بارتوميو يتدخل لحسم تجديد عقد تير شتيجن مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، تدخل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، لحسم تجديد عقد الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الكتالوني، وينتهي عقد تير شتيغن في صيف 2022، وأمضى عدة أشهر في المفاوضات مع البارسا بشأن التجديد، خاصة وأنه طلب أن يكون الحارس الأعلى أجرًا في العالم.
وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن بارتوميو تواصل بشكل شخصي مع تير شتيجن من أجل الاتفاق على تجديد عقده، حيث يعد تجديد عقد تير شتيجنمن أهم أولويات بارتوميو، إلى جانب أيضًا تمديد تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي في صيف 2021.
ويسعى بارتوميو إلى حسم ملف تجديد عقد تير شتيجنفي الصيف، متى ينتهي الموسم، خاصة وأنه يحظى باهتمام كبير من يوفنتوس الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي وبعض أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبدو أن تير شتيجن صارم جدًا في المفاوضات بشأن شروط التجديد، وقد عاين برشلونة ذلك في 2016 حينما هدد بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي إذا لم يحصل على الصفة الأساسية الكاملة في عرين الفريق، كونه كان يتناوب المباريات مع الحارس التشيلي كلاوديو برافو.
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