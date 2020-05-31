حسام عاشور: مفاوضات مباراة اعتزالي مستمرة منذ شهر ونصف

خرج حسام عاشور قائد فريق الأهلي في مقطع فيديو جديد لتوضيح بعض الأمور الخاصة بلقاء اعتزاله قائلاً: "ما تردد عن تعطل الأمور بسبب 4 أو 5 ساعات غير صحيح، منذ شهر ونصف نحن في مفاوضات مكثفة، بيني بين تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي، ومحمود الخطيب

رئيس النادي أو من ينوب عنهما".

وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا، والأمور تطورت وباتت قريبة من الحسم والإعلان الرسمي ووضع الرتوش الأخيرة في اليومين الماضيين، بعد مفاوضات شهر ونصف. لكن كلما انتهينا من التفاوض على جزئية تتعطل الأمور،

لا أعلم لماذا يحدث ذلك ولمصلحة من؟ لا أعلم الأكيد أنه ليس من مصلحتي".

وواصل: "غير صحيح أن الأمور تعطلت بسبب عدم صبري لـ4 أو 5 ساعات كما أوضحت. لا أفهم لماذا تتوقف الأمور عند هذه الجزئية. لا يصح أن يتعطل موضوع كبير مثل هذا بسبب عدة ساعات. لن أخرج في فيديوهات جديدة للتوضيح فقط أردت الإجابة على تساؤلات البعض".