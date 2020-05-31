خرج حسام عاشور قائد فريق الأهلي في مقطع فيديو جديد لتوضيح بعض الأمور الخاصة بلقاء اعتزاله قائلاً: "ما تردد عن تعطل الأمور بسبب 4 أو 5 ساعات غير صحيح، منذ شهر ونصف نحن في مفاوضات مكثفة، بيني بين تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي، ومحمود الخطيبرئيس النادي أو من ينوب عنهما".
وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا، والأمور تطورت وباتت قريبة من الحسم والإعلان الرسمي ووضع الرتوش الأخيرة في اليومين الماضيين، بعد مفاوضات شهر ونصف. لكن كلما انتهينا من التفاوض على جزئية تتعطل الأمور،لا أعلم لماذا يحدث ذلك ولمصلحة من؟ لا أعلم الأكيد أنه ليس من مصلحتي".
وواصل: "غير صحيح أن الأمور تعطلت بسبب عدم صبري لـ4 أو 5 ساعات كما أوضحت. لا أفهم لماذا تتوقف الأمور عند هذه الجزئية. لا يصح أن يتعطل موضوع كبير مثل هذا بسبب عدة ساعات. لن أخرج في فيديوهات جديدة للتوضيح فقط أردت الإجابة على تساؤلات البعض".
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور: مفاوضات مباراة اعتزالي مستمرة منذ شهر ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.