شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الأندية لا تريد استكمال الدوري.. ولسنا في شجار مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم ضرورة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، مشيرًا إلى أن 14 فريقًا من إجمالي 18 لا يرغبون في استكمال المسابقة.

وقال منصور، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن 4 فرق فقط هي التي تريد استكمال المسابقة متسائلا: «كيف سيعود الدوري وأرقام حالات إصابات فيروس كورونا تزداد بشكل يومي في مصر؟».

وانتقد منصور، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في ظل عدم قدرته على اتخاذ قرار بشأن المسابقة حتى هذه اللحظة.

ومن ناحية أخرى شدد رئيس النادي على أن المجلس يجهز حاليا الملف الكامل بشأن ملف نادي القرن بالاستعانة بمحامين من الخارج لكي يحصل على حق النادي في هذا الشأن.

وتابع: «الزمالك ليس في شجار مع الأهلي، بل يبحث فقط عن حقه في هذا الملف والزمالك هو نادي القرن بالمنطق والبطولات».

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