- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم يحدد تاريخ الثاني من أغسطس موعداً لاستئناف مباريات الدوري والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم السبت، تاريخ الثاني من أغسطس (آب) موعداً لاستئناف مباريات الدوري، بعد أيام من إعلانه معاودة المنافسات بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الاتحاد في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن المراحل العشر المتبقية من موسم 2019-2020 ستقام بين الثاني من أغسطس و20 سبتمبر.
وستستكمل مسابقة الكأس (من الدور ربع النهائي) اعتباراً من السادس من سبتمبر(أيلول)، على ان يحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.
الى ذلك، ستقام مباريات الدرجة الثانية بين 24 و28 يونيو (حزيران).
وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين توقياً من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد التونسي لكرة القدم يحدد تاريخ الثاني من أغسطس موعداً لاستئناف مباريات الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.