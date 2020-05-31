ماذا قال مدرب بايرن بعد سحق دوسلدورف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك، بلاعبيه بعد الفوز 5-0 على فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، مؤكداً أن فريقه لم يمنح للمنافس أي فرصة.



قال فليك لموقع النادي: "لعبنا بجدية شديدة، ولم نمنح للمنافس أي فرصة ضئيلة بفضل حماس اللاعبين".

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وأضاف فليك الذي أصبح أول مدرب لبايرن يفوز في 22 من أول 25 مباراة، متفوقاً على رقم بيب غوارديولا القياسي بالانتصار 21 مرة: "من المهم تحقيق النجاح في الموسم".

وتابع: "في بايرن يجب الفوز دائماً بلقب الدوري وهذا هدفنا، لا يزال أمامنا بعض المباريات القليلة، ونحن في موقف رائع الآن".

واختتم: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نظهر عدم التراخي بعد مباراة دورتموند، أظهرنا ذلك من الثانية الأولى، لذا أشعر بسعادة كبيرة جداً بأدائنا".