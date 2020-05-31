ماذا قال مدرب بايرن بعد سحق دوسلدورف؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أشاد مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك، بلاعبيه بعد الفوز 5-0 على فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، مؤكداً أن فريقه لم يمنح للمنافس أي فرصة.
قال فليك لموقع النادي: "لعبنا بجدية شديدة، ولم نمنح للمنافس أي فرصة ضئيلة بفضل حماس اللاعبين".
وأضاف فليك الذي أصبح أول مدرب لبايرن يفوز في 22 من أول 25 مباراة، متفوقاً على رقم بيب غوارديولا القياسي بالانتصار 21 مرة: "من المهم تحقيق النجاح في الموسم".
وتابع: "في بايرن يجب الفوز دائماً بلقب الدوري وهذا هدفنا، لا يزال أمامنا بعض المباريات القليلة، ونحن في موقف رائع الآن".
واختتم: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نظهر عدم التراخي بعد مباراة دورتموند، أظهرنا ذلك من الثانية الأولى، لذا أشعر بسعادة كبيرة جداً بأدائنا".
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