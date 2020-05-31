شكرا لقرائتكم خبر عن «زفيريف» و«جورجيس» يشاركان فى بطولتين استعراضيتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المنظمون أن الألمانى ألكسندر زفيريف ومواطنته جوليا جورجيس سيشاركان فى بطولتين استعراضيتين للتنس، فى العاصمة الألمانية برلين، فى يوليو المقبل.

ويشارك ستة لاعبين وست لاعبات فى بطولتين، تقام أولاهما على الملعب العشبى باستاد «شتيفى جراف»، فى الفترة من 13 حتى 15 يوليو المقبل، وتقام الأخرى فى موقع مطار تمبلهوف السابق، فى الفترة من 17 حتى 19 من الشهر نفسه.

ويشارك، إلى جانب «زفيريف»، نجوم آخرون، بينهم النمساوى دومينيك ثيم، الذى وصل إلى الدور النهائى فى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، ثلاث مرات، والأسترالى نيك كيريوس، بينما تشهد منافسات السيدات، إلى جانب «جورجيس»، مشاركة الألمانية الأخرى، أندريا بتكوفيتش، والأوكرانية إلينا سفيتولينا.

ويرجح أن تقام البطولتان بدون جمهور، وذلك فى ظل القيود المفروضة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتسبب الوباء العالمى فى تأجيل جميع بطولات المحترفين للرجال والسيدات حتى نهاية يوليو المقبل، على الأقل.

على جانب آخر، أكد اتحاد عموم بريطانيا للتنس أن النجم البريطانى المخضرم، آندى موراى، سيعود إلى الملاعب بعد أقل من شهر من خلال المشاركة فى بطولة ينظمها شقيقه «جيمى»، والتى ستقام دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، فى لندن، ما بين 23 و28 من يونيو المقبل.

ولم يشارك «موراى» فى أى منافسة، منذ نهائيات كأس ديفيز لفرق الرجال، فى نوفمبر الماضى، بسبب مشكلات فى مفصل الفخذ.

وكان «موراى»، 33 عاما، يخطط للعودة فى بطولة ميامى المفتوحة، فى مارس الماضى، قبل توقف جميع بطولات وأنشطة اللعبة جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وقال اتحاد عموم بريطانيا للتنس إن البريطانيين دانييل إيفانز وكايل أدموند سيشاركان فى البطولة أيضا، إلى جانب الشقيقين «موراى»، وإن المباريات ستبث عبر الإنترنت.

وأضاف الاتحاد، عبر «تويتر»: «نشعر بالحماس لاستضافة البطولة، التى يشرف على تنظيمها جيمى موراى.. فى المركز الوطنى للتنس، خلال الفترة ما بين 23 و28 يونيو المقبل».

وفى وقت سابق من مايو الجارى، مدد اتحادا محترفى ومحترفات التنس والاتحاد الدولى للتنس توقف نشاط اللعبة على مستوى المحترفين حتى 31 يوليو المقبل، فى ظل استمرار الأزمة الصحية للفيروس سريع الانتشار.