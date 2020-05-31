شكرا لقرائتكم شطة عن محاباة الأهلي في نادي القرن: مراد فهمي تحدى صالح سليم وعاقب شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف "شطة" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت، أن فهمي وقف أمام الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي وكان عضواً بالتعيين في المجلس وفي نفس الوقت سكرتيراً للكاف بسبب إيقاف الراحل طارق سليم مدير الكرة.

وقال عضو اللجنة الفنية بالكاف: "فهمي قال لصالح إن طارق سليم تعدى بالقول على حكم إحدى المباريات".

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طالب عبد المنعم مصطفى "شطة" عضو اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي أن يتدخل الاتحاد المصري لحل أزمة نادي القرن الإفريقي.

واستدرك "تصنيف عام 1994 كان بين عامي 1963 لـ 1994 لإقامة تصنيف بين الأندية لتحديد المواجهات، كل المعايير مؤثقة ومعروفة، وذلك في جوهانسبرج على ضوء السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك وأنا كنت حينها مدربا في الأهلي رفقة الآن هاريس".