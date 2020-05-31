رياضة | برشلونة يخطط لطرد نجم الفريق في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لطرد نجم الفريق في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو فريق برشلونة الإسباني لطرد نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد عدم رغبة كيكي سيتين مدرب الفريق بوجوده في الموسم الجديد.

ويرسم حاليا النادي الكتالوني خطة للتخلص من البرازيلي فيليب كوتينهو، حيث ستنتهي فترة إعارته مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الحالي، ولا ينوي الفريق الألماني تفعيل بند شراء اللاعب.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة يريد بيع كوتيهو بمبلغ 80 مليون يورو خاصة بعد الأزمة المالية التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا.

ولن يعارض البارسا إعارة فيليب كوتينهو مجددا لمدة موسم وحيد، ولكن بشرط الحصول على 10 ملايين وهذا الرقم يعد أكثر بـمليون ونصف يورو مما دفعه فريق بايرن ميونيخ.