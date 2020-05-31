شكرا لقرائتكم مدير الكرة المقال في الإسماعيلي يكشف موقف فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبري المنياوي مدير الكرة المقال من النادي الإسماعيلي مؤخرا موقف اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف من البقاء أو الرحيل عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة.

وأضاف "المنياوي" في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، مساء السبت،: "في الوقت الحالي بن يوسف تحسن بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، اللاعب يريد الاستمرار في الإسماعيلي وأخبرت إدارة النادي برغبته قبل أن يتم إقالتي".

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وقال المنياوي: "فخر الدين بن يوسف سيرحل عن الإسماعيلي في حالة واحدة، وهي عدم رغبة إدارة الدراويش في تواجده داخل صفوف الفريق، هو محترف ويحترم فريقه، وهذا النوع من المحترفين في مصر قليل".

يذكر أن فخر الدين بن يوسف انضم لصفوف نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير.

في سياق متصل اقترب الدوري المصري الممتاز بشكل كبير من عودة مبارياته المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، حسب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، التي كشف فيها أن الدولة ملتزمة بالعودة التدريجية للنشاط الرياضي بداية من منتصف يونيو المقبل.

وأكد صبحي قبل أيام أنه لن يعود النشاط الرياضي إلا بعد وضع إجراءات واضحة من قبل لجنة مشكلة من القطاعين الصحيين في وزارتي الشباب والرياضة والصحة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدراسة جميع السيناريوهات التي حدثت في الدول، بجانب متابعة الدوري الألماني لمعرفة إمكانية تكرار السيناريو في مصر.