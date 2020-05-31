شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، الزمالك يغلق الباب أمام عودة أحمد الشناوي

الأندية تطالب اتحاد الكرة ووزير الرياضة باجتماع لحسم مصير الدورى

طلب عدد كبير من الأندية من مسئولى اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عقد اجتماع خلال الساعات القادمة من أجل حسم موقف استئناف بطولة الدوري من عدمه، وطلب مسئولو الأندية الإعلان عن إلغاء بطولة الدوري بشكل نهائي في حالة عدم الإعلان عن العودة للتدريبات منتصف شهر يونيو المقبل، لأن تأخر الدوري أكثر من ذلك يزيد من الأعباء المالية على الأندية إلى جانب التأثير السلبى على الموسم المقبل.

فيفا يتمسك بـ"تعهد نزاهة" للمرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

تمسك الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتوقيع المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة، حال إقامتها فى موعدها المقترح فى سبتمبر المقبل، على تعهد نزاهة من 4 صفحات بحيث يتعهد المرشح بعدم وجود تضارب مصالح بين عمله الخاص وعضوية الجبلاية ، على أن تقوم اللجنة الخماسية المكلفة بالاشراف على الانتخابات المقبلة بالتحقق من ذلك بمعرفتها قبل البت فى أوراق المرشح سواء بقبولها أو رفضها.

الزمالك يغلق الباب أمام عودة أحمد الشناوي اغلق مسئولو الزمالك الباب تماما أمام عودة أحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز إلي القلعة البيضاء مرة أخري، وذلك بعد الانباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين الزمالك واحمد الشناوي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أكد مصدرداخل الزمالك أن إدارة النادي لا تفكر في ضم حراس مرمي في الفترة المقبلة في ظل امتلاك الفريق 4 حراس مرمي علي أعلي مستوي وهم محمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جنش ومحمد عواد، وأضاف المصدر ان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وإدارة النادي لا تفكر في ضم أي حارس مرمي سواء الشناوي أو غيره.

الزمالك يعلن عبر ”الخليج 365” اقتراب تجديد عقد كارتيرون Advertisements كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عن عقده جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحديث معه حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، قائلا عن ذلك الملف، "قطعنا مشوارا جيداً وهنجدد قريب جداً لكارتيرون وسيتم الإعلان بصورة رسمية عن هذا الأمر". المنتخب يترقب استئناف الدورى التونسى لمتابعة مارسيلو يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استئناف الدورى التونسى لمتابعة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الصفاقسى التونسى، والذى كان الجهاز الفنى يتابعه خلال الفترة الماضية قبل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا، ويأتى ذلك فى إطار متابعة الجهاز الفنى لمتابعة جميع المحترفين بعدما أعلن المنتخب اليوم عن متابعة عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألمانى بعد إستئناف البوندزليجا. استبعد مسئولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، ضم ظهير أيسر فى الموسم المقبل خاصة لامتلاك النادى الأبيض للثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة في تلك الجبهة إلى جانب الاستقرار على عودة أحمد فتوح ظهير الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، لتعزيز تلك الجبهة في الموسم الجديد لذلك أصبح لا يوجد حاجة في قلعة ميت عقبة إلى ضم ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل بسبب تألق فتوح مع المنتخب الأولمبى والفريق السكندرى خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وتوج أولمبى الفراعنة بلقبها تحت قيادة شوقى غريب.

الخطيب يناقش ملف سعد سمير خلال اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي

يستعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، فى إجتماعه المقبل مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى، تطورات قضية سعد سمير مدافع الفريق التى اشتعلت خلال الفترة الماضية بسبب عقده الجديد بالنادى قبل أن تقوم لجنة التخطيط بتوقيع عقد جديد مع اللاعب.