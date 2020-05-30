شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو حسام عاشور.. تركي آل الشيخ: «الظلم ظلمات يوم القيامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما كشف حسام عاشور قائد الفريق، أن آل الشيخ لم يقصر معه في التنسيق لمهرجان اعتزاله.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يا سبحان الله.. حسام عاشور وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم اللي غلط وانتوا الصح؟!.. الظلم ظلمات يوم القيامة.. عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفاية.. الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو! عجبي».

وظهر عاشور في مقطع فيديو اليوم السبت، أشاد خلاله بتركي آل الشيخ، موضحا أنه لم يقصر معه في التنسيق لمهرجان اعتزاله، مؤكدا أنه قام بالتواصل مع آل الشيخ بأوامر من رئيس الأهلي، مما وجه إليه العديد من الانتقادات الجماهيرية، خاصة في ظل ظهور خلافات جديدة بين المستشار السعودي ومجلس إدارة الأهلي والذي وصل إلى ذروته اليوم بخلاف حاد وتراشق في الردود بينه وبين محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الشاب.