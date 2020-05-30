شكرا لقرائتكم الاثنين.. الأندية الإسبانية تعاود تدريباتها الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت أن أندية الدرجتين الأولى والثانية يمكنها استئناف التدريبات الجماعية بدءا من يوم الاثنين لأول مرة منذ العودة لنشاطاتهم التي توقفت في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت رابطة الدوري في بيان: الأندية ستبدأ التدريبات الجماعية في الأول من شهر يونيو بعدما خففت الحكومة القيود المفروضة.

وعادت الأندية إلى التدريبات الفردية في بداية مايو قبل الانتقال للتدريبات في مجموعات حتى عشرة لاعبين في كل مجموعة لمدة أسبوعين ثم من 14 لاعبا منذ الاثنين الماضي.

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ويعود دوري الدرجة الأولى في 11 يونيو حزيران، لكن بدون حضور الجماهير، بمباراة إشبيلية ضد ريال بيتيس مع احتمال إقامة مباريات كل يوم حتى نهاية الموسم في 19 يوليو المقبل.

وتوقفت أنشطة كرة القدم في إسبانيا في 12 من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا لكن معدل العدوى انخفض بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الجمعة عن وفاة 39 شخصا خلال الأسبوع الماضي جراء الفيروس مقارنة بمئات الوفيات اليومية قبل شهر.