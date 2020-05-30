تركي آل الشيخ يواصل هجومه على إدارة الأهلي.. وحسام عاشور يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة المستشار السعودي والقلعة الحمراء

واصل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، هجومه على إدارة النادي الأهلي، في الوقت الذي خرج فيه قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حسام عاشور، للكشف عن تفاصيل الأزمة الحالية بين الجانبين.

وكتب آل الشيخ منشوراً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟! الظلم ظلمات يوم القيامة ... عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه".

وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق: "الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".

حسام عاشور يوضح التفاصيل

وفي السياق ذاته، خرج قائد الأهلي حسام عاشور للحديث عن الأزمة الأخيرة بين إدارة القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ.

وقال حسام عاشور، في فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الناس عارفة تاريخي مع الاهلي، لم أقصر مع النادي بقالي 16 سنة بلعب محدش سمعلي صوت وقمت بأداء دوري على أكمل وجه، الضغط كان كبير عليا ومتأثر جدا، ولا أعرف السبب لأجل كل ذلك"

وأكمل:" لم أطلب من النادي الأهلي أي شيء ولم أطلب الرحيل كما فعل الاخري، مدير الكرة كان يطلب مني الإمضاء على بياض ولم أكن أرفض، وعودوني بمباراة اعتزال وعمل في قناة النادي الأهلي، ولم يكن سهل عملية الاعتزال"

وأوضح:" إدراة النادي الأهلي أخبرتني أن المستشار تركي ال الشيخ سيتكفل بالمباراة (مباراة الاعتزال)، وكان الكلام بشكل رسمي وقتها، وطالبوني بالاتفاق معه وبالفعل تواصلت مع محمد العاصي وال الشيخ، ووعدوني بذلك".

Advertisements

واستطرد:" الاهلي لما رجعتله قالولي هنسلمك ورقة ان هنعملك مباراة الاعتزال، ووافق تركي على ذلك، وبعد ذلك جمال جبر حدثني ان اكتب ورقة وسيد عبد الحفيظ ومحمد مرجان قاموا بالامضاء عليها".

وأضاف:" محمد العاصي طلب جواب الشكر من جمال جبر، بعد ذلك كان يجيب أن الخطيب غير موجود دائمُا أو مسافر، كل حاجة كانت ماشية تمام، والموضوع وقف عند صيغة جواب الشكر".

وأكمل:" كل ما اطلبه لعب المباراة، وافقت على كل شيء الاعتزال وفي أوقات أخرى اللعب لفريق هم اختاروه، وكل ما طالبوه بي، لكن الان هذا حقي، الموضوع يمشي ببساطة، أنا مليش دعوة بكل الل بيحصل، وكل مأطلبه الاستقرار".

واختتم: المستشار تركي ال الشيخ متكفل بكل شيء بالاتفاق مع النادي الاهلي، ولم يتأخر في أي شيء، لدرجة أنه كان سيتكفل بطائرة خاصة للنادي، لإقامة مباراة الاعتزال، كل ما أبحث عنه هو حقي فقط دون النظر لأأي خلافات دائرة".

وكان آل الشيخ قد أثار جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، بعد هجومه بشكل غير مباشر على مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجه تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير بس وأضح إنهم مش حيتغيرو في حاجه، الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!”.

واتهم المستشار السعودي، إدارة الأهلي بعمل لجان إلكترونية للهجوم عليه، قائلا: "لما تشغلو لجان على الأقل أدوهم كلام منطقي… مش حاجه متمشيش على عيل عنده ٤ سنين!".

وتجدد الخلاف بين تركي والخطيب، بسبب عدم تعاون إدارة الأهلي معه لرغبته في دعم ومساندة الفريق ببعض الصفقات الجديدة دون أن يجد تعاونًا من جانب المجلس الأحمر.