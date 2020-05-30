شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتراجع عن ضم موهبة ليفركوزن في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجعت إدارة ريال مدريد،عن فكرة التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب رغبة ناديه في الحصول على 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.
وقال موقع «ديفنسا سنترال» الإسباني، اليوم السبت، أن مسؤولي الفريق الملكي أبدوا إعجابهم بمستوى لاعب خط الوسط الألماني الشاب هافيرتز وشخصيته، لكن من الصعب دفع هذا المبلغ الكبير في الوقت الراهن.
يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى للتوقيع مع هافيرتز هذا الصيف، بطلب مباشر من مديره الفني الألماني يورجن كلوب.
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