شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يعود للعمل الأحد المقبل بعد إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، على عودة عمل الإتحاد بدءا يوم الأحد المقبل فى ظل غلق مقر الاتحاد لمدة 18 يوما لإجازة العيد و إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد ، حيث تم مد أجازة عيد الفطر حفاظا على باقى الموظفين من انتشار الفيروس .

و أشار رئيس إتحاد السلاح إلى التزام الموظف بالعزل المنزلى خلال الفترة الحالية للتعافى من هذه الإصابة، وأن هناك عملية تعقيم وتطهير تتم بشكل مثستمر فى أروقة الاتحاد من وقت لآخر.

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وأضاف رئيس إتحاد السلاح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجلس الإدارة يتواصل مع موظف الاتحاد من أجل الاطمئنان عليه بصفة دورية حتى الانتهاء من العزل المنزلى وتحسن حالته، وأشار الحسينى إلى التزام الاتحاد فى هذه الفترة بتعليق النشاط والإجراءات الاحترازية للدولة منعا لتفشى الفيروس لحماية اللاعبين وأسرة اللعبة .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.