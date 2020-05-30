شكرا لقرائتكم حسام البدري والجهاز الفني للمنتخب يراقبون عمر مرموش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحظى عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألمانى،، بمتابعة جميع أفراد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، المدير الفنى وأعضاء جهازه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، نظرًا لكونه اللاعب الوحيد الذى يمارس حاليًا كرة القدم، من خلال مشاركته فى منافسات الدورى الألمانى، فى الوقت الذى يتوقف فيه النشاط الرياضى والدورى المصرى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، فضلاً عن توقف جميع الدوريات الأخرى التى يشارك فيها لاعبين مصريين.

ويحرص الجهاز الفنى للمنتخب على متابعة عمر مرموش جيدًا واستغلال تلك الفترة للتعرف على مستواه ومدى إمكانية الاستفادة منه فى صفوف المنتخب الوطنى فى حال استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدورى الألمانى.

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يأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى لضم عناصر جديدة للمنتخب واتساع قاعدة الاختيارات سواء فى اللاعبين المحليين أو الدوليين، حيث يحرص الجهاز الفنى للمنتخب على مراقبة لاعبينا الدوليين فى الخارج خلال هذه الفترة لمتابعة كل التطورات الخاصة بمراحل عودة المنافسات من جديد.

عمر مرموش لاعب مصرى شاب يبلغ من العمر "21 عاما" سبق له اللعب فى نادى وادى دجلة بمصر وتواجد مع منتخبى الشباب والأولمبى، قبل أن يرحل إلى الدورى الألمانى وبدأ رحلة احترافه الأوروبى منذ نحو 3 مواسم وتحديدًا فى صيف 2017، عندما انتقل من صفوف الفريق الأول لنادى وادى دجلة الذى كان يلعب له وهو فى سن الـ17 من عمره، وانتقل إلى "فولفسبورج الألمانى" بعدما فضله على بوروسيا دورتموند الألمانى أيضًا ومالاجا الإسبانى لأن مستواه الكروى سيتطور بصورة أفضل مع فولفسبورج.

دخل عمر مرموش فى وقت سابق دائرة المنافسة مع هدافى دورى الشمال المحلى الألمانى لكرة القدم (الدورى المحلى للرديف) فى الموسم الكروى الحالى 2019 /2020 حيث نجح صاحب الـ20 عامًا والذى يجيد أيضًا اللعب فى مركز الجناح الأيسر فى تسجيل 7 أهداف 3 منها فى مباراة واحدة "هاتريك" بشباك "هانوفر"، وذلك خلال 13 مباراة شارك فيها أساسيًا مع فريقه فولفسبورج "ب" القسم الثاني.