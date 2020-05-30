محمد إيهاب بطل رفع الأثقال يحتفل بعقد قرانه في أجواء عائلية

احتفل الرباع محمد ايهاب بطل مصر في رفع الأثقال بعقد قرانه اليوم السبت على الآنسة نورهان محمد، وسط أجواء عائلية تماشياً مع الوضعالصحي الراهن.
وتمكن إيهاب صاحب الـ 30 عاماً والمنتمي لمحافظة الفيوم، من التتويج ببرونزية دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة بالبرازيل عام 2016، كما احتل وصافة بطولة العالم للرجال في نسختيها عامي 2014 و 2015.
ونال إيهاب تكريماً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الإنجازات التي حققها مؤخراً على الصعيد الدولي.
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