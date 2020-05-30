بالصور| بعد الاتفاق مع الهلال.. كاستورينا يودع فيرتوس إينتيلا بكلمات مؤثرة

أتم مدرب فريق فيرتوس إينتيلا، جانباولو كاستورينا، اتفاقه مع نادي الهلال السعودي، للعمل ضمن طاقم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، والذي يتكون من الإيطاليين دييجو لونجو، وكريستيانو باتشي كمساعدين للمدرب، وماتيو سابتافورا مدرب لياقة، ومن اليونان، جورجيوس سكياثيتيس مدرب حراس، وأبوستولوس باباڤاسيليو مدرب تطوير المهارات الأساسية وجيانيس ثومايديس محلل تقني.

وحرص المدرب الإيطالي كاستورينا على توجيه رسالة الوداع إلى منسوبي فريق فيرتوس إينتيلا، قبل أن يبدأ مهمته الجديدة مع الطاقم المساعد لمدرب الهلال.

وكان الروماني لوشيسكو قد حضر لتدريب الهلال الصيف الماضي قادمًا من باوك، وقد قاد قبلها الفريق اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق، ومع الفريق الأزرق، قاد التقني الروماني الهلال في العام الماضي إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

رسالة كاستورينا إلى فيرتوس إينتيلا

كاستورينا عبر بكلمات مؤثرة عن مشاعره ورحيله عقب 13 عامًا مع فيرتوس إينتيلا، وقال “أحبائي جماهير إنتيلا، بعد سنوات عديدة كنا سويا فيها، هاهو حان الوقت الرحيل. لقد كانت 13 عامًا جميلة للغاية، حيث جمعنا معًا العديد من الأفراح والأحزان التي جعلتنا ننمو ووحدتنا أكثر”.

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وأضاف “كنت فخورًا بارتداء قميص هذا الفريق كلاعب، ثم العمل معه كمدرب، أنا فخور لكوني جزءًا من هذه العائلة. هذه أهم تجربة كرة قدم لي وستظل دائمًا في قلبي. شكرا انتيلا اعطيتموني 13 سنة لا تُنسى. هذا النادي أوضح لي أنه يمكن ممارسة كرة القدم بجدية وأمانة وشغف. شكرا على كل شيء. أراكم لاحقا”.

من هو جيانبولو كاستورينا؟

هو لاعب كرة قدم إيطالي سابق من مواليد 1976، لعب في الدوري الإيطالي لعدة مواسم، ووصل إلى ذروة مسيرته مع مونزا وسيينا، وتقاعد في عام 2010 بعد ثلاث سنوات مع فيرتوس إينتيلا.

بعد اعتزاله اللعب، انتقل إلى طاقم التدريب في فيرتوس إينتيلا، حيث عمل كمساعد للفريق الأول، ثم مدرب للشباب، وتمكن فريقه تحت 19 عامًا من الوصول إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا 2017، ثم خسر أمام روما 3-1 في مجموع المباراتين.

في 30 أبريل 2017، تمت ترقية كاستوريني ليكون مدرب الفريق الأول حتى نهاية الموسم بعد إقالة روبرتو بريدا بعد ثلاث خسائر متتالية في دوري الدرجة الثانية، وفي 31 مايو 2017، أعلن النادي أن كاستوريني سيعمل كمدرب دائم للفريق.

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