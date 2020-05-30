اخبار الرياضه

برشلونة يطلب 10 ملايين يورو بـ”التقسيط” مقابل التخلي عن كوتينيو

0 نشر
مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

Advertisements

سيطلب عرضًا لا يقل عن 10 مليون يورو من أي فريق إنجليزي يتطلع إلى تأمين خطوة استعارة “فيليب كوتينيو”، خلال الميركاتو الصيفي.

وارتبط اللاعب البرازيلي الدولي على نطاق واسع بالعودة إلى قبل موسم 2020-21، في ظل نسيانه لمستواه المعهود بقميص الفريق الكتلوني، ومن بعده كثرة إصاباته رفقة بايرن ميونخ.

ويُقال أن مدرب آرسنال “ميكيل آرتيتا” يقود المطاردة لنجم السابق، مع اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي أيضًا، ولكن يبقى الاهتمام الأهم هو من فريق نيوكاسل.

ومع ذلك، نظرًا للأثر المالي لوباء فيروس ، فمن غير المرجح أن ترفض الأندية سعر برشلونة الذي يبلغ 80 مليون يورو، مقابل بيع نهائي.

Advertisements

وفقًا لتقارير من موندو ديبورتيفو، فإن العملاق الكتلوني على استعداد الآن لتسهيل إخراج كوتينيو، عن طريق إعارة جديدة، مقابل مبلغ يساعد على دفع راتبه السنوي.

وقضى كوتينيو موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ، لكن النادي الألماني اختار عدم تفعيل بند الشراء بقيمة 120 مليون يورو.

وسيتضمن أي عقد إعارة مستقبلي محتمل الآن بند شراء إلزامي، يُشاع أنه سيتم تحديده عند 70 مليون يورو، ويمكن أن يكون خيار القرض طويل الأمد، بما في ذلك رسوم الـ10 مليون يورو، مع منح إمكانية للأطراف المهتمة للسماح بفترة 12 شهرًا لسداد الأموال.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يطلب 10 ملايين يورو بـ”التقسيط” مقابل التخلي عن كوتينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا