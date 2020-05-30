برشلونة يطلب 10 ملايين يورو بـ”التقسيط” مقابل التخلي عن كوتينيو

سيطلب برشلونة عرضًا لا يقل عن 10 مليون يورو من أي فريق إنجليزي يتطلع إلى تأمين خطوة استعارة “فيليب كوتينيو”، خلال الميركاتو الصيفي.

وارتبط اللاعب البرازيلي الدولي على نطاق واسع بالعودة إلى الدوري الإنجليزي قبل موسم 2020-21، في ظل نسيانه لمستواه المعهود بقميص الفريق الكتلوني، ومن بعده كثرة إصاباته رفقة بايرن ميونخ.

ويُقال أن مدرب آرسنال “ميكيل آرتيتا” يقود المطاردة لنجم ليفربول السابق، مع اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي أيضًا، ولكن يبقى الاهتمام الأهم هو من فريق نيوكاسل.

ومع ذلك، نظرًا للأثر المالي لوباء فيروس كورونا، فمن غير المرجح أن ترفض الأندية سعر برشلونة الذي يبلغ 80 مليون يورو، مقابل بيع نهائي.

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وفقًا لتقارير من موندو ديبورتيفو، فإن العملاق الكتلوني على استعداد الآن لتسهيل إخراج كوتينيو، عن طريق إعارة جديدة، مقابل مبلغ يساعد على دفع راتبه السنوي.

وقضى كوتينيو موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ، لكن النادي الألماني اختار عدم تفعيل بند الشراء بقيمة 120 مليون يورو.

وسيتضمن أي عقد إعارة مستقبلي محتمل الآن بند شراء إلزامي، يُشاع أنه سيتم تحديده عند 70 مليون يورو، ويمكن أن يكون خيار القرض طويل الأمد، بما في ذلك رسوم الـ10 مليون يورو، مع منح إمكانية للأطراف المهتمة للسماح بفترة 12 شهرًا لسداد الأموال.

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