جناح تشيلسي على رادار يوفنتوس

يسعى عملاق إيطاليا “يوفنتوس” للظفر بتوقيع لاعب تشيلسي والدولي الإسباني “بيدرو رودريجز”، مع عدم وجود أي مؤشرات على رغبة النادي اللندني في تمديد عقد لاعبه الإسباني.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، يريد يوفنتوس ضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، عبر صفقة انتقال حر.

ويأمل المدير الفني ليوفنتوس، ماوريسيو ساري في استغلال علاقته الجيدة باللاعب الإسباني، للتوقيع معه.

وعمل نجم برشلونة السابق مع ساري خلال الموسم الماضي في ستامفورد بريدج؛ حيث شارك في 52 مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا وتوج مع البلوز بلقب الدوري الأوروبي.

يذكر أن يوفنتوس يملك مؤخرًا تاريخًا حافلًا بإبرام الصفقات المجانية؛ حيث تعاقد مع كل من الويلزي آرون رامزي، الفرنسي أدريان رابيو، البرازيلي داني ألفيس، والألمانيّين إيمري تشان وسامي خضيرة في صفقات انتقال حر.

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