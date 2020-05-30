رياضة | الدوري الأوكراني.. إلغاء مباراة بعد اكتشاف إصابة لاعبين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الأوكراني.. إلغاء مباراة بعد اكتشاف إصابة لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم اليوم السبت، إنها "ألغت مباراة بعد استئناف النشاط بعد اكتشاف إصابة بعض اللاعبين والعاملين في فريق كارباتي بفيروس كورونا المنتشر حول العالم".

وكان من المفترض إقامة مباراة كارباتي ضد ماريوبول غداً الأحد دون حضور الجماهير.

ولم يوضح مسؤولو كرة القدم عدد اللاعبين المصابين أو موعد إقامة المباراة في وقت لاحق.

وقالت الرابطة في بيان "المصابون تم نقلهم إلى العزل الفردي. لم تظهر عليهم أي أعراض".

وبدأت الحكومة الأوكرانية تخفيف القيود التي فرضتها في مارس آذار لاحتواء تفشي فيروس كورونا وسمحت بإقامة الأنشطة الرياضية لو خضع جميع المشاركين للكشف والتوافق مع كل متطلبات السلامة.

وقرر الاتحاد استئناف مباريات الدوري الممتاز وكأس أوكرانيا دون حضور الجماهير.

ويلعب دينامو كييف ضد شاختار دونيتسك وهما من أشهر أندية أوكرانيا غداً الأحد.

وسجلت أوكرانيا 23304 حالات إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 696 وفاة حتى اليوم السبت.