رياضة | الدوري الأوكراني.. إلغاء مباراة بعد اكتشاف إصابة لاعبين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الدوري الأوكراني.. إلغاء مباراة بعد اكتشاف إصابة لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم اليوم السبت، إنها "ألغت مباراة بعد استئناف النشاط بعد اكتشاف إصابة بعض اللاعبين والعاملين في فريق كارباتي بفيروس كورونا المنتشر حول العالم".
وكان من المفترض إقامة مباراة كارباتي ضد ماريوبول غداً الأحد دون حضور الجماهير.
ولم يوضح مسؤولو كرة القدم عدد اللاعبين المصابين أو موعد إقامة المباراة في وقت لاحق.
وقالت الرابطة في بيان "المصابون تم نقلهم إلى العزل الفردي. لم تظهر عليهم أي أعراض".
وبدأت الحكومة الأوكرانية تخفيف القيود التي فرضتها في مارس آذار لاحتواء تفشي فيروس كورونا وسمحت بإقامة الأنشطة الرياضية لو خضع جميع المشاركين للكشف والتوافق مع كل متطلبات السلامة.
وقرر الاتحاد استئناف مباريات الدوري الممتاز وكأس أوكرانيا دون حضور الجماهير.
ويلعب دينامو كييف ضد شاختار دونيتسك وهما من أشهر أندية أوكرانيا غداً الأحد.
وسجلت أوكرانيا 23304 حالات إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 696 وفاة حتى اليوم السبت.
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وفي سياق آخر تنطلق منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. هذا الأسبوع مساء اليوم الجمعة بمباراة فريق بايرن ليفركوزن ضد فريق فرايبورج.
ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الـ29 من البطولة.
- الجمعة 29 مايو
فرايبورج vs بايرن ليفركوزن.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.
- السبت 30 مايو
ماينز vs هوفنهايم
هيرتابرلين vs اوجسبورج.
شالكة vs فيردبريمن.
فولفسبورج vs اينتراخت فرانكفورت.
حيث ستقام تلك المباريات في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.
بايرن ميونيخ vs فورتونا دوسلدورف.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.
- الأحد 31 مايو
بوروسيا مونشنجلادباخ vs يونيون برلين.. في الساعة الثالثة والنصف عصراً.
بادربورن vs بوروسيا دورتموند.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.
- الاثنين 1 يونيو
كولن vs لايبزيج..في الساعة الثامنة والنصف مساءً.