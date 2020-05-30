ليونيل ميسي مصدوم من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتبر النجم الأرجنتي ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، أن ما يحدث في العالم بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا لم يكن ليخطر في باله على الإطلاق.

قائد منتخب “التانجو” قال في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”: لم يكن لأحد أن يتوقع حدوث أمر من هذا القبيل، ورغم الحديث عن إمكانية تفشي أوبئة عالمية، لكن في الحقيقة لم أتصور ما يحصل الآن في العالم، ليس بالأمر الهين أو السهل العيش في ظل أجواء من الشك وعدم اليقين في هذا الوضع الاستثنائي.

وعن العودة إلى مباريات الدوري الإسباني “الليجا” بعد توقف أكثر من شهرين، أجاب: عندما سنرجع للعب ستبدو المسألة كأنك تبدأ من جديد، لا يزال أمامنا الوقت للاستعداد، وسنرى لاعبين مؤثرين يعودون من الإصابة لتدعيم صفوف الفريق.

Advertisements

ميسي أضاف، الآن يجب الحفاظ على التواصل بين جميع أعضاء الفريق، أن ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، ربما يكون الأمر غريباً في البداية، ولكن حقاً أريد العودة للمباريات مرة أخرى.. رغم عدم لعبي مباراتين أسبوعياً بسبب التوقف، إلا أنني أحاول التدريب يوميا.

وتابع، من الواضح أن هذا الأمر لا يُقارن بالتدريبات الجماعية، فغياب الإيقاع وحساسية المباريات أمر قبيح جداً، ولكن لا بديل عن التعايش مع الأوضاع الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يحتل حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الثاني بعد 27 جولة من البطولة، فيما يتبقى 11 أسبوعا على ختام الليج، وينافس برشلونة كذلك على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأكبر لميسي هذا الموسم، بحسب تصريحات سابقة له.