شكرا لقرائتكم خبر عن جاسون ماكاتير: «مبابي» لا يناسب ليفربول في الوقت الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرى لاعب ليفربول السابق جاسون ماكاتير حاجة لتعاقد الريدز مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدًا أنه لا يناسب الفريق في الوقت الحالي.

وأوضح «ماكاتير»، في حوار مع «ستاتس برفورم نيوز»: «لا يمكنك أن تقف ساكنًا عليك أن تتطور، ومن وجهة نظر مدرب عليك أن تسبق بخطوتين أو ثلاثة، إنه عمل يورجن كلوب أن يتصور ما سيكون عليه الموسم القادم والتحضير للمواسم القادمة».

وأضاف لاعب الريدز السابق: «باريس سان جيرمان ناد فريق ويرغب بشدة في الفوز بدوري الأبطال، وكون فريقًا رائعًا ولكن اللاعبين يريدون تحد أكبر»، مؤكدًا أن خيار تعاقد ليفربول مع «مبابي» لا يقنعه بشكل شخصي.

وفسر «ماكاتير» سبب رفضه للتعاقد مع النجم الفرنسي قائلًا: «هو سوبرستار ولكنه ليس الوقت الصحيح لقدومه إلى ليفربول، لست متأكدًا أنه اللاعب المناسب ليورجن كلوب في الوقت الحالي، أفضل أن أرى (تيمو) فيرنر أو (جادون) سانشو».

ولفت الأيرلندي إلى أنه قد يرى «مبابي» مناسبًا لليفربول لأسباب مختلفة لا تتضمن كرة القدم، «أنا فقط لا أراه مناسبًا في الوقت الحالي».

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