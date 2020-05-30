شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: جاهزون بعدة سيناريوهات سواء عاد الدوري أو تم إلغاءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، عن مصير مسابقة الدوري الممتاز، ومدى الجاهزية حال اتخاذ قرار باستئناف مباريات البطولة.

وقال «الجنايني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»: «وفقًا لما أعنله رئيس الوزراء، مع 15 يونيو هانبتدي نفتح الأندية، والرياضة تبتدي ترجع، أما فيما يخص المسابقات فلم يتخذ اتخاذ قرار بهذا الشأن».

وأضاف: «عودة المسابقات قرار دولة، ودور اتحاد الكرة توفير كل المتطلبات من أجل عودة الدوري، لو قالوا راجعين هادوس الزرار».

وتابع: «في سيناريوهات برضه تم وضعها في حال عدم استئناف الموسم، لأن عندنا ارتباطات مهمة السنة الجاية، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، كما أنه هناك أولمبياد طوكيو».