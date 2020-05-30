شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح تطورات الحالة الصحية لمحمود سعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، تطورات الحالة الصحية للمدير ىالفني للجبلاية محمود سعد، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وقال «الجنايني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»: «نتمنى الشفاء سريعا للكابتن محمود سعيد، تم نقله مؤخرًا إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بكورونا، وهو الآن حالته مطمئنة، ودرجة حرارته انخفضت».

وأضاف: «لا توجد أي حالات أخرى في اتحاد بخلاف إصابة محمود سعد، واتخذنا إجراءاتنا من ناحية التعقيم وعزل المخالطين، وكل الأمور سارت كما ينبغي».

وجاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددًا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.