شكرا لقرائتكم خبر عن مينيوليه يوضح سر نجاح ليفربول هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سيمون مينيوليه، حارس ليفربول السابق وكلوب بروج البلجيكي الحالي، أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا رفع فريق الريدز إلى مستوى جديد من العقلية والنضج.

وقضى مينيوليه موسمه الأخير كأحد عناصر حراسة مرمى الريدز في موسم 2018-19، حيث حصد فريق يورجن كلوب 97 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل الفوز بكأس أوروبا السادس بالانتصار في مدريد.

وقال اللاعب الدولي البلجيكي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ«الريدز»: «بالتاكيد الموسم السابق هو ما بنى الأساس لهذا الموسم. كنا نفوز في كل مباراة على أرضنا، وكان من الصعب للغاية هزيمتنا».

وأضاف: «أعتقد أنه إذا فزت بلقب، فإنك تحصل على الثقة في محاولتك لمواصلة الفوز والتطلع إلى اللقب التالي الذي يمكنك الفوز به. أعتقد أيضًا أن الخسارة في نهائي الدوري الأوروبي ومن ثم نهائي دوري أبطال أوروبا قد ساعدت في ذلك لأن الأمر ليس سهلاً، وأعتقد أن التعلم من أشياء كهذه، يجعلك جاهزًا للنهائي التالي الذي يجب أن تلعبه، وأعتقد أن هذا كان مفيدًا أيضًا العام الماضي عندما لعبنا المباراة النهائية ضد توتنهام، لذلك أعتقد أن الفريق الآن ناضج بما يكفي للتعامل مع تلك الأمور».