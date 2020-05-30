شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة «فوربس» لأعلى الرياضيين دخلًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مركزًا متقدمًا بين لاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم بقائمة مجلة «فوربس» الأمريكية لعام 2020.

ونشرت المجلة الأمريكية قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم لعام 2020، والتي تصدرها نجم التنس السويسري روجر فيدرر بدخل يصل إلى 106.3 مليون دولار، فيما تبعه في المراكز من الثاني إلى الرابع ثلاثة من نجوم كرة القدم، إذ حل ثانيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي بدخل يصل إلى 105 مليون دولار، ثم ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بدخل يصل إلى 104 مليون دولار، يليه البرازيلي نيمار بدخل يصل إلى 95.5 مليون دولار، فيما أكمل نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس عقد الرياضيين الخمسة الأعلى دخلًا في 2020 بدخل بلغ 88.2 مليون دولار.

ومن جانبه، حل محمد صلاح في المركز 34 بين الرياضيين العالميين الأعلى دخلًا في 2020 إذ بلغ دخله 35.1 مليون دولار، فيما وضعه هذا الرقم في المركز الرابع بين لاعبي كرة القدم في العالم بأكمله خلف الثلاثي «رونالدو» و«ميسي» و«نيمار».

ويحصل «صلاح» على 23.1 مليون دولار كراتب، فيما يضاف إليهم 12 مليون دولار كدخل من مصادر أخرى ومنها عقود الرعاية إذ لفتت المجلة إلى وجود 5 رعاة للنجم المصري من الشركات الكبرى.