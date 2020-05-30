شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتلقى عروضا خليجية للرحيل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى صالح جمعة لاعب الأهلي اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين أكدوا له أن هناك عدة أندية خليجية ترغب في العاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً مؤكد بناءً على رؤية السوسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، وشهدت الفترة الماضية مفاوضات شفيهة من بعض الوكلاء مع اللاعب من أجل إحضار عروض رسمية له للإنتقال لأحدى الدوريات الخليجية القوية .

Advertisements

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالج معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك في وقتها.