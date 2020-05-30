شكرا لقرائتكم محمد عواد يستعين بلعبة "سيكونس" فى العزل المنزلى للتغلب على ملل كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل محمد عواد حارس مرمى الزمالك فترة العزل المنزلى فى خوض بعض الالعاب التى تساعده على قضاء وقته بدون ملل ونشر عواد عبر حسابه على انستجرام مشاركته فى لعبة "سيكونس" ، ويواصل حارس الزمالك، خوض تدريباته البدنية المنفردة سواء فى منزله أو أحد صالات الجيم التى تسمح له بالتواجد بشكل منفرد، وذلك من أجل الحفاظ على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر بشكل كبير فى ظل توقف مسابقة الدورى المصرى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر ومعظم دول العالم بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد.





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انضم محمد عواد إلى صفوف الزمالك، مطلع الموسم الجارى، حيث شارك حتى الآن فى 16 مباراة مع قلعة ميت عقبة، بواقع 7 مباريات فى الدورى الممتاز، و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، و3 مباريات فى كأس مصر النسخة الماضية، ومباراة فى السوبر المصرى لنسخة 2018 – 2019.

استقبل محمد عواد 13 هدفًا مع الزمالك، بواقع 7 أهداف فى الدورى الممتاز، و3 أهداف فى دورى أبطال إفريقيا و3 مباريات فى السوبر المصرى أمام الأهلى.