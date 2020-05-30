شكرا لقرائتكم شاهد.. احتفال حسين الشحات بوصول متابعيه عبر إنستجرام لـ"مليون شخص" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل حسين الشحات نجم النادى الأهلى بوصول متابعيه عبر موقع إنستجرام لـ "مليون شخص" ، حيث نشر صورته بجانب كلمة مليون وعلق قائلا : "شكراً لمليون صديق" ، وفى وقت سابق أطلق حسين الشحات قناة تحمل اسمه على يوتيوب، ونشر رسالة لجمهوره عبر إنستجرام يطالبهم فيها بالاشتراك فى القناة والتى تعد أحدث خطوة للاعب لمواجهة العزل المنزلى.

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ومنذ فترة انضم حسين الشحات لعشرات النجوم على تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت الفراغ بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع، ونشر الشحات فيديو على حسابه الجديد لتوثيقه قائلا "بمناسبة إننا كلنا قاعدين فى البيت قلت أعمل حساب على تيك توك، وده الأكونت الرسمى بتاعى" ثم أتبعه بفيديو مع أولاده نال إعجاب الكثيرين.

وسبق وأعلن حسين الشحات موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.