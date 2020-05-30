شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شهد محمد لاعبة الطائرة: بحب آسر ياسين ومقدرش أتجاهل المعاكسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى شهد محمد لاعبة الكرة الطائرة بنادى سبورتنج، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ كل هواياتى متعلقة بالرياضة.. بحب الجمباز. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مليش فى المطبخ خالص .

شهد محمد 1 من نجمك المفضل؟ آسر ياسين. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مبشوفش نفسى غير لاعبة أو مدربة. Advertisements

شهد محمد 3 لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ دايما برد.. مبقدرش أتجاهل المعاكسات. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها ؟ أمينة خليل . بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال .

شهد محمد تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟ أكيد لازم يكون رياضى طبعا .

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