شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينشر صورة جديدة بصحبة كهربا من الإجازة الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، صورة تجمعه بزميله محمود عبد المنعم كهربا وأحد أصدقائهما من الإجازة الساحلية التى يقضونها فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث توطدت علاقة الثنائى فى الفترة الأخيرة بشكل كبير وأصبحا يتواجدان مع بعضهما فى أكثر من مناسبة.

وتواجد الثنائى كهربا و صالح جمعة فى إجازة ساحلية منذ عيد الفطر المبارك لكسر ملل حظر فيروس كورونا على البحر .



صالح جمعة

ويترقب صالح جمعة مصير مدربه السويسرى رينيه فايلر فيما يخص ملف تجديد عقده، وهو الأمر فى حال حدوثه لن يكون لصالح جمعة مكان داخل القلعة الحمراء بشكل رسمي، عقب إعلان فايلر عدم رغبته فى استمرار اللاعب بداية من الموسم الجديد، ورغم اتفاق فايلر مع إدارة الأهلى على تجديد عقده إلا أن رغبة المدرب السويسرى فى استشارة عائلته أولاً وتلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الأخيرة أمور تُعثر التجديد بشكل رسمى حتى هذه اللحظة.

ويعد موقف فايلر تجاه صالح جمعة واضحاً، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، كما أنه أكد فى أكثر من مناسبة أن صالح جمعة لن يعود لحساباته نهائياً، نظراً لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى، وهو ما يؤثر بالسلب على مردوه داخل الملعب، فضلاً عن قيام صالح معة بالسخرية من فايلر خلال الأيام المضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك في وقتها.