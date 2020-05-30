الامارات | "التباعد الاجتماعي" يطغى على احتفالات "سالزبورغ" بكأس النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن "التباعد الاجتماعي" يطغى على احتفالات "سالزبورغ" بكأس النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طغت الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، على احتفالات فريق سالزبورغ بتتويجه بكأس النمسا للمرة الثانية على التوالي، والسابعة بتاريخه، عقب تخطيه، أمس، منافسه أوستريا لوستيناو، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما، وحرص في ختامها لاعبو سالزبورغ على تسليط الضوء حول الإجراءات التي ستشهدها ساحة كرة القدم العالمية، حول كيفية الاحتفال بالألقاب، دون تعرض اللاعبين لأية مخاطر محتملة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

والتزم لاعبو سالزبورغ، خلال احتفالهم بتسلم الميداليات، ورفع الكأس، بقانون التباعد الاجتماعي، دون الحاجة لتلامس الأيدي أو التواصل الجسدي مع الآخرين، ما يجنب تعريض أيٍّ من زملائهم لخطر الإصابة، أو نقل العدوى بالفيروس التاجي.

يذكر أن الدوري النمساوي سيستأنف نشاطه في الثاني من يونيو المقبل، بعد تعليق مبارياته منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي الفيروس التاجي «كورونا» (COVID-19).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news