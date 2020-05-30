شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن عن التجديد لـ"كارتيرون" بعد التوقيع الرسمى على العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.

ويُعد تجديد عقد الفرنسى باتريس كارتيرون من أبرز الأولويات التى تنتظر إدارة الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث سيبدأ العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون مع الزمالك من مطلع شهر يوليو المقبل حال إلغاء مسابقة الدورى الممتاز وحال عدم إلغائها سيستمر العمل بين كارتيرون والزمالك بالعقد الحالى وسيتضمن العقد الجديد مكافآت إضافية للمدرب الفرنسى لتحفيزه لمواصلة تحقيق البطولات بعد نجاحه فى قيادة الفريق الأبيض لحصد بطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، والتأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية.

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 20 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 12 مباراة فيما تعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى مباراتين، وسجل اللاعبون معه 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 15 هدفًا، فيما أشرك 26 لاعبًا من لاعبى الزمالك، ويواصل الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الحالية التشاور مع إدارة النادى حول ملف الصفقات الجديدة لتعزيز خطوط الفريق المختلفة وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين حيث ترفض الإدارة البيضاء، الإعلان عن أسماء الراحلين في الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا حيث تعمل إدارة قلعة ميت عقبة في الوقت الحالي على ملف التعزيزات المختلفة التي سيتم دعم بها الفريق لتلبية الاحتياجات الفنية بناءً على وجهة نظر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.