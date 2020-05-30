شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة كوميدى ورومانسي ومسلسلات كلاسيكية على الفضائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد انتهاء ماراثون دراما العرض الأول استقبلت القنوات الفضائية موسما جديدا بعد عيد الفطر، اعتمد على إعادة الأعمال الدرامية بعد منافسة قوية شهدتها القنوات الفضائية من خلال عدد كبير من المسلسلات فى عرضها الأول، حيث اعتمدت الخرائط البرامجية للقنوات على مسلسلات قديمة، لكنها حظيت بمتابعة ونجاح من قبل، لتحاول الفضائيات أن تجذب المشاهد إلى شاشاتها مرة أخرى، فى ظل تنافس شرس تواجهه من المنصات الرقمية التى بدأت فى عرض أعمال جديدة أو إتاحة عرض مسلسلات رمضان 2020 مجددا ودون فواصل إعلانية.

وتعرض قناة MBC مصر مُسلسلات النجم الكبير عادل إمام، والتى قدمها عبر قنواتها كعادتها كل عام بعد رمضان، حيث بدأت عرض حلقات الكوميديا الاجتماعية السياسية «العراف»، وذلك فى الثامنة مساءً يومياً، وتدور قصة مسلسل «العرّاف» حول نصّاب محترف يتقمص شخصيات مُتعدّدة بمواصفات عالمية، وبدرجةٍ تمكّنه من خداع الجميع بمَن فيهم أجهزة الأمن، ويتفادى جميع المطبّات، ويتلاعب بعقول من يحيط به، بمن فيهم زوجاته وأبناؤه الذين يحاول عبر الحلقات جمع شملهم على الرغم من انشغاله بالنصب والتزوير، فمن لواء صارم فى مباحث الأموال العامة، إلى رجل أعمال ثرى من بورسعيد، إلى طبيب شهير فى المنصورة، إلى سفير فى وزارة الخارجية، فمحامٍ قدير، وتاجر أنتيكات مُحنّك، وعرّاف ذائع الصيت فى الخليج والعالم العربى، سلسلة من الشخصيات يُقدمها عادل إمام يومياً فى أجواء من الكوميديا الساخرة، ويضم العمل عدداً كبيراً من نجوم الدراما والكوميديا، منهم: نهال عنبر، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفاء الطوخى، ريهام أيمن، ورشا المهدى، وشريف رمزى، وأحمد فلوكس، ومحمد عبد الحافظ، ومحمد الشقنقيرى، إلى جانب عادل إمام وحسين فهمى وطلعت زكريا وشيرين، والمسلسل من تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.

وفى أجواء راقية من الحب والرومانسية يجمع مٌسلسل «ليالى أوجينى» ظافر العابدين وأمينة خليل، يومياً على «MBC مصر 2»، ففى وسط أجواء التنوع الفنى والفكرى والاجتماعى لمصر فى فترة الأربعينيات، تجرى أحداث مسلسل «ليالى أوجينى»، الذى يشارك فى بطولته إنجى المُقدم، وانتصار، وخالد كمال، ونادين، وكارمن بصيبص، ومراد مكرم، وأسماء أبو اليزيد، وليلى عز العرب، وهو من كتابة سماء عبد الخالق وإنجى القاسم، ومن إخراج هانى خليفة.

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مُسلسل «ليالى أوجينى» يدور حول تفاصيل الحياة الاجتماعية لطبقة أرستقراطية فى مدينة بورسعيد، حيث يعيش بطل القصة ظافر العابدين «فريد» مع زوجته اللبنانية عايدة «أرملة شقيقه» وابنتهما نادية، بعد زواج تقليدى دون حب، حتى يلتقى بالمُصادفة بأمينة خليل «كاريمان»، وهى هاربة من القاهرة فى محاولة منها للحاق بالباخرة التى تقل ابنتها الرضيعة إلى باريس، بعد أن قتلت زوجها الذى كان يعاملها بقسوة بالغة وحرمها من ابنتها وأرسلها إلى فرنسا مع شقيقته، وتفقد كاريمان الوعى أمام «تياترو أوجينى» وتلتقى مع «فريد» وتنشأ بينهما قصة حب تتداخل مع حكايات أخرى.

ويرصد المُسلسل الفكر الطبقى الذى كان سائداً فى تلك الفترة، وعدم ترحيب المجتمع بزواج أبناء الطبقة الفقيرة من أبناء الطبقة الأرستقراطية. وتعيد قناة cbc عرض مسلسل «العندليب» فى السادسة مساء يوميا، ويتناول حياة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، على المستويين الشخصى والمهنى، وذلك منذ بدايات حياته المبكرة وقصص نجاحاته الفنية حتى بات من أبرز نجوم الغناء، وهو بطولة عبلة كامل، شادى شامل، وكمال أبو رية، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج جمال عبد الحميد، كما تعرض القناة مسلسل «حقى برقبتى»، وتدور أحداثه حول زميلين فى كلية حقوق تزوجا بعد قصة حب ويمتلكان مكتبا للمحاماة ويوجد تنافس شديد بينهما، ويتحول هذا الصراع إلى حرب عائلية، وهو من بطولة ماجدة زكى، حسن حسنى، سامى العدل، وتأليف محمد الصفتى، وإخراج أمل سعد، بالإضافة إلى عرض مسلسل «حجر جهنم»، الذى تدور أحداثه فى قالب تشويقى مثير، حيث 3 سيدات يخططن لقتل أزواجهن، ويبدأنّ فى وضع الخطة وتحديد طريقة القتل، والتى يعتمدن فيها على وضع قنبلة فى السيارة التى يستقلونها، وهو بطولة كندة علوش، أروى جودة، وإياد نصار، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج حاتم على، ويليه عرض حلقات المسلسل الكوميدى «الكبير أوى» بطولة أحمد مكى ودنيا سمير غانم.

وتقدم قناة النهار دراما عددا من الأعمال، منها الجزء الأول من «المصراوية»، و«زهرة وأزواجها الخمسة»، و«حالة عشق»، وتعرض قناة Dmc دراما مسلسلات «الراية البيضا»، و«لن أعيش فى جلباب أبى»، و«ليالى الحلمية»، و«أبنائى الأعزاء شكرا».