شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة» تبدأ حملة تعقيم مراكز الشباب فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنفذ وزارة الشباب والرياضة حملة موسعة لتعقيم وتطهير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، والقيام بإجراء الصيانة المطلوبة لمنشآتها خلال الفترة الراهنة، استعداداً لاستئناف النشاط بها، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجياً منتصف يونيو المقبل، وأصدرت الوزارة بيانا أمس أعلنت فيها عن خطتها لعودة النشاط تدريجيا فى مراكز الشباب فقط، وتجاهل البيان أى أمور خاصة بالأندية والاتحادات وموقف بطولة الدورى الممتاز.

ووجّه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة ومديرى مديريات الشباب والرياضة بالبدء الفعلى فى أعمال التعقيم والتطهير المطلوبة داخل 4300 مركز شباب بالنجوع والقرى والمدن، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية أثناء عملية التعقيم من ارتداء قفازات الأيدى والكمامات، ومراعاة المسافات، وذلك فى إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار كورونا، والتى سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة، ستتم موافاة مديريات الشباب والرياضة بها لتعميمها وتطبيقها داخل المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة فى جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الوزارة تضع صحة وسلامة الشباب والمواطنين فى صدارة الأولويات، وستقوم دورياً بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم داخل المنشآت الشبابية والرياضية عقب تشغيلها، إضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لنشر مزيد من الوعى لدى النشء والشباب حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأكد صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تمضى قدماً فى تطوير ورفع كفاءة وصيانة البنية التحتية بمراكز الشباب فى مختلف المحافظات فى ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير المنشآت الشبابية، وإتاحتها أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة، فضلاً عن تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، مشيراً إلى الدور المجتمعى لمراكز الشباب فى أزمة كورونا من خلال الاستفادة منها وإتاحتها لخدمة المواطنين فى خدمات البريد وصرف المعاشات، ومشاركة أعضائها من الشباب فى تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بها.

ومن المقرر أن تقوم وزارة الشباب والرياضة خلال الأيام القادمة بالمتابعة الدورية مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات للتعرف على معدل إنجاز حملة التعقيم والنظافة العامة بمراكز الشباب، وكذا ما تحتاجه من صيانة لإجرائها لتكون على أهبة الاستعداد عند استئناف النشاط بها.

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