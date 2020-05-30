شكرا لقرائتكم خبر عن كابوريا يتلقى عروضا من أندية الدورى وينتظر موقف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك المعار لطلائع الجيش، مجموعة من العروض المختلفة من أندية الدورى الممتاز، إلا إنه فضل إرجاء مناقشة العروض فى الوقت الحالى انتظارا لنهاية فترة الإعارة مع طلائع الجيش ثم تحديد موقفه فى الزمالك، خاصة لارتباطه بعقد يمتد مع النادى الأبيض، حيث سيقوم كابوريا بفتح ملف العروض بعد تحديد موقفه بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة حيث يناقش الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مع إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية مستقبل لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى.

ويتنظر مسئولو الزمالك حسم العديد من الملفات التى تخص الفريق الأول بالأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، ويسعى مسئولو قلعة ميت عقبة لإنهاء عدد من الملفات ومنها ملف المعارين والصفقات الجديدة بعدما أمهلت إدارة الكرة بالأبيض الوقت للفرنسى باتريس كارتيرون، ليُعد تقريره النهائى بشأن باقى المعارين بعد التأكيد على أولوية عودة الثنائى أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندرى وأحمد فتوح المعار لسموحة.

كما تنتظر إدارة الزمالك موقف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من تحديد موعد مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث كان من مقرراً أن يواجه الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى فى نصف النهائى الذى تم تأجيله لأجل غير مُسمى، بعدما كان مقررًا إقامة مباراتى الذهاب والعودة له خلال شهر مايو الجارى، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك حتى يُعد الجهاز الفنى للأبيض خطة المرحلة المقبلة.

وبذلك سينتظر كابوريا، رؤية كارتيرون بشأن لاعبى الزمالك المعارين لتحديد وجهته فى الموسم الجديد حيث يواصل فى الفترة الحالية التدريبات المنزلية من أجل الحفاظ على لياقته البدنية ووزنه فى ظل توقف النشاط الكروى.