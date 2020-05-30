عمرو الجنايني: لا يوجد قرار رسمي بعودة الدوري حتى الآن

كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عدم وجود قرار رسمي حتى الآن بعودة الدوري الممتاز للموسم الحالي. الممتاز للموسم الحالي. قال الجنايني في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد قرار رسمي إلى وقتنا هذا بعودة النشاط الرياضي أو بطولة الدوري، مؤكدا أن القرار يرجع للدولة، والجميع يتمنى عودة النشاط الكروي من جديد. رسمي إلى وقتنا هذا بعودة النشاط الرياضي أو بطولة الدوري، مؤكدا أن القرار يرجع للدولة، والجميع يتمنى عودة النشاط الكروي من جديد.

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