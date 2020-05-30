رياضة | موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بايرن ميونيخ مع فريق فورتونا دوسلدورف اليوم السبت 30 مايو في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني.

وسوف تقام المباراة بين الفريقين في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

وكان قد حقق فريق بايرن ميونيخ الفوز في مباراته الماضية على حساب فريق بوروسيا دورتموند بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب السيجنال ادونا بارك معقل الفريق الأصفر.

ويحتل الفريق البافاري صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة وبفارق 7 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.