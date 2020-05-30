رياضة | آل الشيخ يوجه رسالة جديدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر آل الشيخ يوجه رسالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والسابق لنادي بيراميدز توجيه رسائله الغامضة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

آل الشيخ نشر منذ قليل عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"أهل مصر أهل طيبة وجدعنة ووفاء وأخلاق ... الرسالة وصلت؟

ودخل آل الشيخ في خلاف خلال الفترة الماضية مع مجلس الأهلي لعدم قيام المجلس بالرد عليه بخصوص عرضه بتحمل مهرجان اعتزال حسام عاشور لاعب الأهلي، في الوقت الذي أشاد فيه قائد الفريق الأحمر برئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر فيديو نشر له والذي أكد حبه للنادي الأحمر وجماهيره.