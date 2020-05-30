اخبار الرياضه

الامارات | رمسة ملاعب

0 نشر
الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدافعون

بدأت إدارة نادي عجمان البحث عن أكثر من مدافع لدعم صفوف فريقها في الموسم الجديد، خصوصاً بعد رحيل محمد سبيل إلى اتحاد كلباء، إذ عرض العديد من وكلاء اللاعبين بعض الأسماء على الإدارة التي تفاضل حالياً بينهم.

أيوفي

Advertisements

ذكرت صحيفة «إكسبريسو» الإكوادورية أن نادي غودي كروز الأرجنتيني سيستغني عن خدمات لاعب شباب الأهلي السابق، الإكوادوري جيمي أيوفي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية الأرجنتينية في ظل جائحة فيروس .

توصية

علمت «الإمارات اليوم» أن الإدارة الفنية لنادي دبا الحصن أوصت بالتفاوض مع المدرب البرتغالي روي لتدريب الفريق ابتداءً من استئناف الأنشطة في حال استكمال دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا