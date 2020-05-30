الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدافعون

بدأت إدارة نادي عجمان البحث عن أكثر من مدافع لدعم صفوف فريقها في الموسم الجديد، خصوصاً بعد رحيل محمد سبيل إلى اتحاد كلباء، إذ عرض العديد من وكلاء اللاعبين بعض الأسماء على الإدارة التي تفاضل حالياً بينهم.

أيوفي

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ذكرت صحيفة «إكسبريسو» الإكوادورية أن نادي غودي كروز الأرجنتيني سيستغني عن خدمات لاعب شباب الأهلي السابق، الإكوادوري جيمي أيوفي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الأندية الأرجنتينية في ظل جائحة فيروس كورونا.

توصية

علمت «الإمارات اليوم» أن الإدارة الفنية لنادي دبا الحصن أوصت بالتفاوض مع المدرب البرتغالي روي لتدريب الفريق ابتداءً من استئناف الأنشطة الرياضية في حال استكمال دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

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