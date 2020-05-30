شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: حسم مصير الدورى خلال أيام ولا إصابات جديدة بكورونا فى الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الايام المقبلة، وبعد سلسلة اجتماعات مع وزير الرياضة واللجنة الطبية العليا التى تم تشكيلها لتقييم الوضع الحالى ووضع الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لديه خطة لعودة الدورى ولكنه ينتظر قرار الدولة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقال الجناينى فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة سيحسم مصير الدورى خلال الأيام المقبلة ولن يترك الأمر غامضا كما هو الحال حاليا، لافتا إلى أنه فى حالة عودة الدورى سيقام على ملاعب معينة وفقا لخطة اتحاد الكرة التى قدمها لوزير الرياضة.

وتطرق إلى إصابة محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، وقال: "حالة محمود سعد مطمئنة ويستجيب للعلاج وأجرينا كل الأمور اللازمة للتعامل مع الحالة والحمد لله لا توجد أى اصابات جديدة داخل اتحاد الكرة بالكورونا، كما سيتم تعقيم مقر اتحاد الكرة علما بأن الإصابة حدثت خارج الاتحاد عندما كان يستقبل محمود سعد مدربين عالقين عائدين من السعودية والامارات".