شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الأهلى يجند كتائب إلكترونية.. ويطالب اتحاد الكرة باتخاذ موقف ضدد تنمر شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى خالد الغندور مسئولي النادى الأهلى بإصدار بيان ضد هتافات العنصرية التي حدثت من جماهير الأحمر ضد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأبيض، والمسئولين فى اتحاد الكرة باتخاذ موقف مع جماهير الأحمر التي تنمرت على "شيكابالا"، وأوضح الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "المفروض النادى الأهلى يطلع بيان يؤكد فيه إنه ضد هتافات العنصرية التي حدثت من جماهيره وفيه ناس من النادى الأهلى مجندين كتائب إلكترونية دورها السب والشتيمة".

وحرص نادى الزمالك على دعم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد وسط الفريق الكروى الأول بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك"، وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، صورة الفهد الأسمر خلال احتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقى، معلقين عليها: "قُد من الخلف واترك الآخرين يعتقدون أنّهم في المقدّمة"، وهى من العبارات المأثورة للمجاهد الأكبر للعنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة السمراء نيلسون مانديلا الذى كان أول رئيس لجنوب إفريقيا بعد إنتهاء التمييز العنصري.

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قائد الزمالك شيكابالا كان استعان بآية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر عدد من رسائل الدعم التى تلقاها عقب موجة السخرية التى تعرض لها، حيث جائت تلك الرسائل من عدد كبير من نجوم الزمالك سواء فى كرة القدم مثل محمود فتح الله، ومصطفى محمد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وعمر السعيد وغيرهم من اللاعبين، ومن نجوم كرة اليد حسن قداح ومحمد محمود هاشم والإعلامية نيرة الأحمر، بخلاف مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى حرص على دعم الفهد الاسمر، وحسام حسن مدرب المصرى والزمالك السابق.