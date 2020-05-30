شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخيّر حسام عاشور بين العمل الفنى والإدارى بعد الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيّر مسئولو النادي الأهلي حسام عاشور قائد فريق الكرة الأول بتولى عمل فني أو إداري داخل النادي خلال المرحلة المقبلة بجانب عمله في قناة النادي، بعد استقراره على إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، والموافقة على عرض الإدارة الحمراء بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا باستثنائه من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف تقديراً لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائدا ماليا كبيرا، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد، وهو الأمر الذي وافق عليه عاشور في النهاية.

وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلي ومنها الاتحاد السكندري وسموحة، إلا أن حسام عاشور فضل قبول عرض الأهلي خاصة وأن معظم العروض التي تلقاها لم تصل لقدر طموحاته المادية.

في الوقت الذي عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.