شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: لن يتم اغلاق مقر الجبلاية بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسؤولو اتحاد الكرة، أن مقر الجبلاية لن يتم غلقه بعد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا ، لاسيما وأن إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني الجبلاية بفيروس كورونا، حدثت خارج مقر الاتحاد وبالتالي لم تقرر اللجنة الخماسية إغلاق مقر الجبلاية لمدة أسبوعين.. وقرر مسئولو اتحاد الكرة عزل 12 موظفاً بالجبلاية ومنعهم من الحضور لمقر الاتحاد لمدة أسبوع، ومتابعة حالتهم الصحية، بعد إصابة المدير الفنى لاتحاد الكرة بفيروس كورونا، بسبب مخالطتهم له فى الفترة الماضية.

وطلب الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، من الموظفين العزل المنزلى لحين إجراء مسح لهم والتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، أن إصابة المدير الفنى رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابى الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.