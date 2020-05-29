شكرا لقرائتكم خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة باتخاذ موقف ضد ما حدث مع شيكابالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى خالد الغندور اتحاد الكرة باتخاذ موقف مع جماهير الأهلى التي تنمرت على محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض. قال الغندور في فيديو بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"النادى الأهلى بيطلع بيانات كتير طب ما طلعوا واحد يدين موقف جماهيركم ضد شيكابالا". Advertisements أضاف الغندور:" فيه ناس من النادى الأهلى مجندين كتائب إلكترونية دورها السب والشتيمة". كان شيكابالا تعرض لحالة من التنمر بعد نشرة صورة لزوجته وابنه آدم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

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